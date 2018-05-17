Bodrum'daki iş adamı cinayetinin şüphelisi ve eşi tek celsede boşandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, ortağı Ali Özdemir\'i (46) eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldüren Mustafa Ö. (40) ile eşi T.Ö. (34) tek celsede boşandı. Mahkeme, çiftin tek çocuğunun velayetini anneye verdi, banka hesabındaki paraların ve evin satışından elde edilecek paranın 300 bin lirası da T.Ö.\'de kalacak.

Bitez Mahallesi\'ndeki Gumsal Beach Club\'ın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda unlu mamuller ve pastane zinciri sahibi, 2 çocuk babası Ali Özdemir, geçen 6 Ocak\'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine iş adamı Özdemir için arama çalışması başlatıldı. Ali Özdemir\'in kaybolmasının ardından 12 Ocak\'ta da eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö., tarım ilacı içerek, intihar girişiminde bulundu. Mustafa Ö., tedavisinin ardından geçen 15 Ocak\'ta Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gelerek, Ali Özdemir\'i tabancayla vurup, birlikte yaşadıkları evde öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Ö., itirafından sonra Özdemir\'in cansız bedenini sakladığı yeri de gösterdi. Ali Özdemir\'in cenazesi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Olayla ilgili Mustafa Ö. dışında eşi T.Ö., kayınpederi Ali S., kayınvalidesi F.S., baldızı K.S. ve arkadaşı Rus avukat A.K.\'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Mustafa Ö. ile kayınpederi Ali S. tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ndeki ifadesinde T.Ö., eşinin eski ortağı Ali Özdemir ile olan ilişkisini anlattı. Yasak aşkı itiraf eden T.Ö. ile F.S., K.S. ve Rus avukat A.K.\'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Özdemir\'in cenazesi, memleketi İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

BOŞANDILAR

Olayla ilgili soruşturma sürerken ve iddianame hazırlamak için Adli Tıp Kurumu\'ndan gelecek rapor beklenirken, cinayet zanlısı Mustafa Ö.\'nün eşi T.Ö. bir süre önce Bodrum Aile Mahkemesi\'ne başvurup, boşanma davası açtı. Davanın ilk celsesinde çift anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme çiftin tek çocukları olan 10 yaşındaki kızlarının velayetini anneye verdi. Boşanma protokolü gereği, bankadaki paraların ve Konacık Mahallesi\'ndeki evin satışından elde edilecek paranın 300 bin lirasının T.Ö.\'ye verilmesine karar verildi. Mahkeme çiftin kızı için de babası ödemek üzere aylık 1500 lira nafaka bağladı.

Eşinden boşanan T.Ö.\'nün Bodrum dışında yaşadığı öğrenildi.



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