Bodrum'daki iş adamı cinayetinde sanığa 24 yıl hapis talebi

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, iş adamı Ali Özdemir\'in (46) ortağı Mustafa Ö. (40) tarafından, eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesine ilişkin soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianemede, Mustafa Ö., kayınpederi, kayınvalidesi ve baldızının da aralarında olduğu toplam 6 kişi sanık olarak yer aldı. İddianamede Mustafa Ö. için \'haksız tahrik altında tasarlayarak adam öldürmek\' suçundan 24 yıl hapis cezası istendi.

Bitez Mahallesi\'ndeki Gumsal Beach Club\'ın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda unlu mamuller ve pastane zinciri sahibi, 2 çocuk babası Ali Özdemir, geçen 6 Ocak\'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine iş adamı Özdemir için arama çalışması başlatıldı. Ali Özdemir\'in kaybolmasının ardından 12 Ocak\'ta da eski ortağı, kafeterya işletmecisi Mustafa Ö., tarım ilacı içerek, intihar girişiminde bulundu. Mustafa Ö., tedavisinin ardından 15 Ocak\'ta Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gelerek, Özdemir\'i tabancayla vurup birlikte yaşadıkları evde öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Ö., itirafından sonra Ali Özdemir\'in cansız bedenini sakladığı yeri de gösterdi. Özdemir\'in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Olayla ilgili Mustafa Ö., eşi T.Ö. (36), kayınpederi Arif S., kayınvalidesi F.S., baldızı K.S. ve arkadaşı Rus avukat A.K.\'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Mustafa Ö. ile kayınpederi Arif S. tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği\'ndeki ifadesinde T.Ö., eşi Mustafa Ö.\'nün eski ortağı Ali Özdemir ile olan ilişkisini anlattı. Yasak aşkı itiraf eden T.Ö. ile F.S., K.S. ve Rus avukat A.K.\'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Özdemir\'in cenazesi, memleketi İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. Yaşananların ardından T.Ö. Bodrum Aile Mahkemesi\'ne başvurup, eşi Mustafa Ö.\'den geçen Nisan ayında anlaşmalı olarak ilk celsede boşandı. Mahkeme, çiftin 10 yaşındaki tek çocuklarının velayetini annesine verdi.

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı, iş adamı Ali Özdemir\'in, ortağı Mustafa Ö. tarafından eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesine ilgili soruşturmayı bir süre önce tamamladı. Mustafa Ö., kayınpederi, kayınvalidesi ve baldızının da aralarında olduğu toplam 6 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, Mustafa Ö.\'ye \'haksız tahrik altında tasarlayarak adam öldürmek\' suçundan 24 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca, kayınpederi Arif S. ve baldızı K.S.\'nin \'kasten öldürmeye yardım etmek\', kayınvalidesi F.S.\'nin ise \'suç delillerini yok etmek\' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Mustafa Ö.\'nün eşi T.Ö. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. İddianame Bodrum Ağır ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

\'CESEDİ, KAYINPEDERİ İLE TAŞIDI\'

Davanın iddianamesinde cinayete ilişkin detaylara da yer verildi. İddianamede, Mustafa Ö.\'nün, eşi T.Ö. ile ortağı Ali Özdemir arasındaki ilişkiyi 28 Aralık 2017 tarihinde telefon mesajlarını görünce öğrendiği belirtildi. Mustafa Ö.\'nün bu andan itibaren de ortağını öldürme planları yapmaya başladığı ve kayınpederi Arif S.\'ye durumu bildirdiği de iddianamede yer aldı. İddianamede ayrıca, \"Bu namus meselesidir\" dediği belirtilen kayınpederinin de desteğini alan Mustafa Ö.\'nün ortam dinleme cihazları ve casus programlar satan bir firma ile temasa geçtiği, bu süreçte ortağı Ali Özdemir\'e ait silahı onun aracından haberi olmadan alarak plan yaptığı yer aldı. İddianamede olayın gelişimi şöyle anlatıldı:

\"Mustafa Ö., 5 Ocak\'ta eşi T.Ö. tarafından kahvaltı için tost almaya gönderildi. T.Ö. bu sırada Ali Özdemir\'i eve çağırdı. Mustafa Ö., eşinin mesajlarını takip ettiği için, evden çıktıktan sonra bahçede gizlenerek biraz bekledi. Bir süre sonra pencereden içeri bakarak, eşinin Ali Özdemir ile kendisini aldattığını gördü. Hiçbir şey olmamış gibi tost almaya gitti ve ardından da hep birlikte kahvaltı yaparak evden ayrıldılar. Mustafa Ö., eşi, baldızı ve bir grup arkadaşı ile 6 Ocak gecesi bir barda eğlendi. Mustafa Ö., o gece baldızı K.S.\'ye \'Yarın ablana bir sürpriz yapacağım\' diyerek eşi T.Ö.\'yü sabah erkenden evden çıkarmasını istedi. Baldızı da bunu kabul etti. Eğlence bitince Mustafa Ö., eşi T.Ö., ve Ali Özdemir birlikte eve geldi. Özdemir, salondaki üçlü kanepeye uzandı. \'Uyuyacağım. Üstümü çıkarsam hiç uyuyamam. Sabah 09.00\'da beni uyandırın. Sizi seviyorum, siz de beni sevin\' diyerek kanepede uyumaya başladı. O günün sabahında Mustafa Ö., erkenden uyandı ve baldızını uyandırdı. K.S., akşam konuştukları şekilde ablası T.Ö.\'yü kahvaltıya götürmek için uyandırdı. İki kardeş hazırlandılar. Evden çıkarken T.Ö., kanepede uyuyan Özdemir\'e yaklaşıp, \'Biz gidiyoruz\' dedi. Bunun üzerine Özdemir, \'Tamam\' diyerek el sallayıp, tekrar yattı. İki kız kardeş, 08.30 civarında evden ayrıldı. Bu sırada, Mustafa Ö., alt kata inip, kanepede uyuyan Özdemir\'i, önceden otomobilinden aldığı tabanca ile başına ateş edip vurdu. Ardından da kayınpederi A.S.\'yi arayıp, \'Musluklar su kaçırıyor\' diyerek cinayeti işlediğini ima etti. Mustafa Ö., ardından olay yerine gelen kayınpederi Arif S. ile cesedi otomobile taşıyıp, ormanlık alana attı. Arif S., evine döndükten sonra eşi F.S.\'ye olayı anlattı. Eşi üzerindeki kanlı elbiseleri yıkadı.\"

İTİRAF GİBİ İNTİHAR NOTU

Olaydan sonra bunalıma giren Mustafa Ö.\'nün 11 Ocak\'ta intihar girişiminde bulunduğu da iddianamede yer alırken, \"Üzerinden, \'Ali Özdemir sen bizi mahvettin. Seni herkes adam sanırdı. Herkese soruyorum, karınıza \'Abilik yaparım\' diyerek asılan birine adam denilir mi?\' yazılı not çıkınca, polis Özdemir\'in cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendirdi ve soruşturmayı derinleştirdi. 15 Ocak\'ta da Mustafa Ö. savcılığa giderek teslim oldu ve her şeyi anlattı. Mustafa Ö., olayı planlamadığını iddia etse de savcılık soruşturma sürecinde olayın planlı olduğu kanaatine varıldı\" denildi. İddianamede, baldız K.S.\'nin de cinayet işleneceğini bilerek eniştesine yardım ettiği öne sürüldü.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın ilk duruşması 2 Ocak 2019 tarihinde yapılacak.



