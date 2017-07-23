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Bodrum'daki depremin ardından plajlar tekrar doldu

Depremin büyüklüğü 6.6 şiddetinde ölçüldü

23 Temmuz 2017 20:43

Muğla'nın geçen 21 Temmuz'da meydana gelen depremde en çok etkilenen ilçesi Bodrum'da sahiller yeniden yerli ve yabancı turistlerle doldu. Şehir merkezindeki plajlarda adım atacak yer kalmadı. İşletmeciler ve turistler deprem nedeni ile yaşanan tedirginliğin kısa sürede atlatıldığını söyledi.

Bodrum'da iki gün önce meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından hafif artçı sarsıntılar sürse de yerli ve yabancı turistler tatil ve eğlencenin tadını çıkartmaya devam ediyor. Bodrum şehir merkezindeki Kumbahçe, Paşatarlası, İçmeler ve Gümbet plajlarında adım atacak yer kalmazken, bu görüntü, "Deprem oldu Bodrum boşaldı" söylentilerini boşa çıkardı.

Bodrum'da otellerin doluluk oranı yüzde 90

Deniz suyu sıcaklığının 22, hava sıcaklığının güneşte 39 dereceye ulaştığı Bodrum'da yerli ve yabancı turistler güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bodrum'daki yerli ve yabancı turistler günübirlik tur tekneleri ile mavi yolculuğa çıkarken, plajlardaki turistler de denize girdi su sporları yaptı ve güneşlendi. Bodrum'daki otellerde doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerinde olduğu belirtildi. Restoran çalışanı Onur Kaya, "Depremin hemen ardından kısa bir korku ve endişe yaşanması son derece olağan ancak hiçbir turistik tesiste bırakın hasarı çatlak bile yok. Bunu gören yerli ve yabancı turistler, gönül rahatlığı ile tatillerini sürdürüyorlar" dedi.

"Kaldığımız yerden tatile devam ediyoruz"

Manisa'dan 3 aylığına kamp yapmak için oğlu ile birlikte Bodrum'a gelen Dilara Korkmaz (48) "Kampçıyız. Kötü bir olay yaşadık ama gitmedik, hala buradayız. Manisa'dan geldik, düşünmedik bile dönmeyi yani sonuçta bu olacaksa burada da bir başka yerde de olur. Eylül'e kadar buradayız. İnşallah daha kötüsünü yaşamayız, en kötüsü bu olur. Sıkıntı yok, sosyal ağlardan ben iç açıcı paylaşım yaptım. 'Hayat devam ediyor' diyerek, fotoğraflar paylaştım. Buyursunlar gelsinler her şey çok güzel. Kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi.

Bodrum'da sadece plajlar değil çarşı da alışveriş yapanlarla doldu. Tatilciler gün boyu sahildeki kafeterya ve restoranlarda güneşli havanın tadını çıkardı.

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