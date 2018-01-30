Bodrum'da zehirli balon balığı tedirginliği (2)

\'AVLANMASI VE KARAYA ÇIKARTILMASI YASAK\'

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Balıkçılık Temel Bilimler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Filiz, balon balıklarının üremesi büyük bir hızla artarken, getirdiği tehlikelerin de buna paralel olarak fazlalaştığını söyledi. Balon balığının yasalar gereğince yakalanması, tutulması, karaya çıkartılması ve satılmasının kesinlikle yasak olduğunu belirten Prof. Dr. Filiz, \"Ellenmesi bile tehlikeli. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, balon balığının üremesi ve çoğalması ve alınacak tedirlerle ilgili bir proje başlattı. Ancak zaten Türkiye sularımızda bilinen ve bizim balık türlerimiz içerisinde olan bir tür değil. Karaya çıkarıldığı anda 3-4 poşete birden konulup, kesinlikle eldiven ile tutulup, mutlaka derin bir çukura gömülmeli, aksi takdirde zehirleyip, ölüme neden olabilir. İnsan ve hayvan sağlığı için en tehlikeli türlerin başında geliyor. Öyleki deniz canlıları bile bu balık türünü yemediği için popülasyonları çok hızlı bir şekilde artıyor\" dedi.