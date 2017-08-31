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Bodrum'da yeğeniyle öpüşürken görüntülenen Murat Başoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı

Başoğlu hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor

31 Ağustos 2017 02:17

Sunucu Murat Başoğlu hakkında, yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bildirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma yürütülen Murat Başoğlu'na ilişkin, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce CMK'nın 109/3.a maddesi kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konulmak suretiyle adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi. 

Ayrıca yine bugün Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda, Başoğlu ile ilgili çıkan haberlere yayın yasağı kararı verilmişti.

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