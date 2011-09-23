-Bodrum'da yangın BODRUM (A.A) - 23.09.2011 - Bodrum'un Yalıkavak beldesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinin Yalıkavak beldesi Küdür mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına uçak ve helikopterle havadan, çok sayıda itfaiye aracı ve orman yangını söndürme işçisiyle de karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin, yangının, bölgede bulunan bir eğlence kulübü ile arıtma tesislerine ulaşmasını önlemeye çalıştığı bildirildi.