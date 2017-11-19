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Bodrum'da yakalanan terör örgütü üyesi adliyede

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM otogarında yakalanan PKK/ KCK terör örgütü üyesi H

19 Kasım 2017 16:47

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM otogarında yakalanan PKK/ KCK terör örgütü üyesi H.K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'nde öğrenci iken PKK/ KCK terör örgütüne katılan ve hakkında Cizre 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan H.K.\'nin dün Bodrum\'da olduğunu tespit edip, onu takibe aldı. H.K., gittiği Bodrum Otogarı\'nda yakalanıp, gözaltına alındı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından H.K., Bodrum Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünde geçirilip, adliyeye sevk edildi.

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