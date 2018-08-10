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Bodrum'da uyuşturucuya 3 tutuklama

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ayrı gece kulübüne düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbes

10 Ağustos 2018 22:16

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ayrı gece kulübüne düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3\'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu satıldığı belirlenen Gümbet Mahallesi\'ndeki Barlar Sokağı\'nda hizmet veren iki gece kulubüne dün operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu satıcısı oldukları ileri sürülen N.İ., R.İ., Ö.İ. ve E.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin işyeri ve evlerindeki aramalarda bir miktar skunk denilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.İ., E.G. ve R.İ. tutuklanırken, Ö.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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