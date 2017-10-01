Bodrum'da ünlü isimleri biraraya getiren nikah

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- ANKARALI avukat 25 yaşındaki Işıl Ensari ile turizmci 26 yaşındaki Yağız Hilmi Biçer, Bodrum\'da evlendi. Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon\'un kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini eski bakanlardan Abdülkadir Aksu ve Muğla Valisi Esengül Civelek\'in aralarında bulunduğu 6 kişi yaptı.

Tekel Genel Müdürlüğü ve Sümer Holding Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Sezai Afif Ensari ile Müzeyyen Ensari çiftinin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nde avukatlık yapan kızları Işıl Ensari ve Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucu üyelerinden turizmci Ahmet Salih Biçer ile Filiz Biçer çiftinin oğlu Yağız Hilmi Biçer, Bodrum\'da düzenlenen nikahla dünya evine girdi. Ankara ODTÜ Koleji\'nde birlikte öğrenim gören Işıl Ensari ve Yağız Hilmi Biçer\'in burada başlayan arkadaşlıkları 3 yıl önce aşka dönüştü. İkili, bu birlikteliklerini nikah masasına taşıdı.

Gündoğan Mahallesi\'ndeki otelde gerçekleşen nikaha Ankara ve Bodrum\'dan çok sayıda davetli katıldı. Ensari ve Biçer çiftinin nikahını Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon kıyarken, çiftin şahitliklerini ise eski bakanlardan Abdülkadir Aksu, Muğla Valisi Esengül Civelek, eski İzmir Valisi Yusuf Ziya Göksu, Ekonomi Profesörü Mehmet Remzi Sanver, turizmci Sinan Özer ve Ahmet Harut yaptı. Başkan Kocadon nikahı kıymandan önce kız tarafının deplasmanda olmasına dikkat çekerek, \"Güzel bir atmosfer, bu atmosferin oluşturulmasında değerli Ahmet Biçer\'in büyük katkıları var. Her ne kadar kız evi deplasmanda da olsa biz kendilerini çok seviyoruz. Önemli olan iki gönlün birbirini sevmesi. Ama Bodrum çok zor süreçlerden geçerek geldi. Bodrum\'da turizme Ahmet Biçer ile aynı dönemlerde atıldık. Kısmet bu ya yakalanmadığımız kriz kalmadı. Ama mücadeleci ruhumuzdan hiç vazgeçmedik. Sivil toplum örgütleri ve turizm tanıtım etkinliklerinde birlikte görev alarak Bodrum\'u bu günlere getirdik. Ailesine Bodrum\'a verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum\" dedi.

Damadın babası Ahmet Biçer\'e takılan Kocadon nikahı kıyarken espri yaptı. Kocadon, \"Bu güzel çift, evlenmek için belediyemize başvuruda bulundu. Yapılan incelemede Ahmet\'e her türlü direnmesine karşı evlenmelerinde hiçbir sakınca görmedik. Özellikle de odama gelip baskı yapmıştır\" demesi törende gülüşmelere neden oldu. Esprileriyle heyecanı yatıştıran Kocadon, ardından çiftin nikahını kıydı. Kocadon\'un tanıklara sorması ile de eski bakanlardan Abdülkadir Aksu, çifte mutluluklar ve iki cihan saadeti diledi. Başkan Kocadon evlilik cüzdanını Vali Civelek\'ten takdim etmesini istedi. Civelek, çiftin bugünkü mutluklarının sonsuza dek sürmesi temennisi ile çiftin evlilik cüzdanını gelin Işıl Biçer\'e verdi.

Çift ve davetliler, geç saatlere kadar süren düğünde eğlendi.



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