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Bodrum'da trafik kazası MUĞLA (A.A)

02 Ocak 2012 00:02

-Bodrum'da trafik kazası MUĞLA (A.A) - 01.01.2012 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.  Alınan bilgiye göre Mehmet Konur idaresindeki 48 HZ 444 plakalı cip, Bitez-Turgutreis karayolu Ortakent mevkisinde, önce Arzu Karakuş'un kullandığı 48 TK 928 otomobile, daha sonra Elif Güninan yönetimindeki 48 UU 205 plakalı otomobille çarpıştı.  Kazada sürücü Elif Güninan, yanında bulunan Ebru Çorum, Balkan ve Ayşe Güninan ile Mehmet Konur, İlker ve Ayşe Konur yaralandı.  Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere sevk edildi.  Görgü tanıklarından Mustafa Karakuş, kazaya karışan cipin takla atarak eşinin kullandığı otomobilin üzerine geldiğini belirterek, ''Biz son anda kurtulduk ancak diğer araç kurtulamadı ve ciple çarpıştı. Biz kazayı ufak bir hasarla atlattık'' diye konuştu. 

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