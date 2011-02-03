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BODRUM'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI BODRUM (A.A)

03 Şubat 2011 10:47

-BODRUM'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI BODRUM (A.A) - 03.02.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.  Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Şehitleri Caddesi hastane kavşağında, Halil Geyik idaresindeki 48 T 6610 plakalı ticari taksi, Cumhur Çakır'ın kullandığı 48 VN 064 plakalı kamyonet ile çarpıştı.  Kazada, ticari taksi sürücüsü Halil Geyik, aynı araçta bulunan Döndü Akay ve Fuat Akay ile 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Kader Geyik yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Bodrum Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ve zabıta ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Kader Geyik'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, ticari taksinin aşırı hızla ilerlediği ve ters yönden gelen kamyonetle çarpıştığı görülüyor.

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