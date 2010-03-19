Bodrum'da tapu yolsuzluğu: 18 tutuklu

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Gülerek gittiler

Vali: "Uzun süren bir takipti"

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 13 aydır sürdürülen çalışmanın ardından Bodrum, İstanbul, Konya, Samsun ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve ifade işlemlerinin ardından Bodrum'da adliyeye çıkartılan 28 kişiden 18'i tutuklandı.Operasyonda gözaltına alınan ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, rüşvet vermek ve almak, evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, haksız mal edinmek ve gizlemek, ruhsatsız silah bulundurmak ve kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" iddialarıyla adliyeye sevk edilen Bodrum Tapu Müdürü A.A, Tapu Müdür Yardımcıları E.E, C.U. ve Ö.K, 5 tapu çalışanı, 7 iş takipçisi ve astsubaylar C.K. ile O.K'nın da aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklandı.Polis memurları M.Ş, N.U. ve M.E.A, Zabıta Amiri C.Y, mahalle muhtarı M.A, M.Ç. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile 20 ila 30 bin TL arasında kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Gözaltına alınanlardan yabancı uyruklu bir kadın da emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bodrum, İstanbul, Konya ve İzmir'de 15 Martta, eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "yağma suçunu işledikleri, görevi kötüye kullandıkları, rüşvet aldıkları ve haksız kazanç elde ettikleri" iddia edilen Bodrum Tapu Müdürü, 3 polis, 1 zabıta amiri, 1 mahalle muhtarı ile daha önce Muğla'da görev yapan 3 astsubayın da aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alınmıştı.Operasyonda tutuklanan 18 kişinin cezaevine götürülürken yakınlarına gülerek ve şakalaşarak veda etmesi dikkat çekti.Muğla Valisi Ahmet Altıparmak, operasyonun uzun süreli bir takibin sonunda yapıldığını söyledi. Vali Altıparmak, "Bu operasyon bugün başlamış bir olay değil. Operasyon 2 gün önce tamamlandı ve operasyon süreci adli izinlerle yürütüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında asker, polis, kamu görevlileri ve vatandaşlar da bulunuyor. Bunların artık temizlenmesi gerekiyor. Artık Türkiye'nin bunları konuşmaması gerekiyor" dedi.Operasyonun başarı olduğunu ve iyi bir sonuç alındığını belirten Vali Altıparmak, "Bu operasyon ders olur diye bekliyorum ama ders olduğunu da görmüyorum. Buna da üzülüyorum. Bu olayın herkese ders olması lazım. Düşünün; yıllarca anneniz ve babanız sizi zor şartlar altında okutmuş, bu noktaya gelmişsiniz, ekmeğinizi kazanmışsınız ve çocuklarınıza şerefli bir gelecek, bir miras bırakacaksınız. Bunu yapmıyorsunuz, 3-5 kuruşa tenezzül ediyorsunuz, 3-5 kuruş değil tabii, ortada ciddi rakamlar var. O rakam ne kadar ciddi olursa olsun, insan şeref ve haysiyeti karşısında hiç bir önemi yok bu rakamların. Bunu göze almak isteyenlere de bu operasyon ders olsun. Umarım bundan sonra vazgeçerler böyle şeylerden" diye konuştu.