Bodrum'da tablo gibi manzara

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da gün batımı, tabloları aratmayan görselliğiyle görenlere seyir keyfi yaşattı.

Bodrum\'da yaklaşık 1 haftadan bu yana etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgardan sonra yüzünü gösteren güneş, kentte bulunanların keyfini yerine getirdi. Bodrum\'da 17.45- 18.30 saatleri arasında ortaya çıkan gün batımı manzarası, tabloları aratmayan görselliğiyle seyir keyfi yarattı. Fotoğraf sanatçıları, sahillere akın etti. Fotoğraf sanatçısı Selin Sözbilen (45), Bodrum\'un her mevsim güzel olduğunu anlatırken, \"Özellikle biz fotoğraf sanatçıları için Bodrum yağmurda başka, fırtınada başka ve gün batımlarında başka güzel. Çok farklı güzellikleri fotoğraf kareleri ile doğa tutkunlarına aktarma ve yaşatma fırsatı bulabiliyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI