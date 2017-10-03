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Bodrum'da Suriyeli 41 kaçak yakalandı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan 41 Suriyeli, sahil güvenlik tarafından yakalandı

03 Ekim 2017 21:59

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmeye çalışan 41 Suriyeli, sahil güvenlik tarafından yakalandı.
Bugün saat 05.30 sıralarında devriye görevi yapan Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Akyarlar Mahallesi açıklarındaki Görecek Adası yakınlarında, 7 metrelik lastik botta kaçaklar olduğunu farketti. Durdurulan bottaki 41 Suriyeli, sahil güvenlik botuna alındı. Aralarında 9 çocuğun da bulunduğu kaçaklar, Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı\'na getirildi.
İnsani yardım yapılan kaçaklar, daha sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki kimlik tespitlerinin ardından kaçaklar, otobüslere bindirilerek, Muğla İl Göç İdaresi\'ne gönderildi.

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