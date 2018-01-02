Bodrum'da süper ay güzelliği

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da, dün akşam saatlerinde izlenen süper ay, görenleri hayran bıraktı.

Yeni yılın ilk gününde, dolunayın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu anda görülen süper ay, Bodrum semalarında dün akşam saatlerinde izlendi. Güneşin batmasının ardından saat 18.00\'den itibaren yarım saat boyunca özellikle Yalıkavak tepelerinden görülen ve normalden yüzde 14 oranında daha büyük olan süper ayı izlemek isteyenler, tepelere ve yüksek yerlere akın etti. Bodrum\'un yüksek yerlerinden süper ayın fotoğraflarını çekenler, manzaraya hayran kaldığını söyledi.

Evli, 2 çocuk ve 1 torun sahibi Ayşe Kandırmış (54), \"Bugün ay, her zamankinden çok daha güzel parlak ve net görülebiliyor. Ayrıca 3 gündür yağışlı ve bulutlu olan Bodrum\'da hava, birden açınca ortaya bu güzel manzaralar çıktı\" dedi.

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