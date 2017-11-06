Bodrum'da su isale hattı yine patladı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'un Geriş mahallesinde 1 yıldan bu yana birçok kez patlayıp, ev ve işyerlerini yaz ortasında su altında bırakan su isale hattı yine patladı.

Bodrum\'da 1 yıl içerisinde hemen her hafta patlayan; evler, işyerleri ve caddeleri sular altında bırakan su isale hattı bugün öğle saatlerinde yine patladı. Geriş Caddesi\'nde patlayan isale hattından akan tonlarca su, 4 ev ve işyeri ile sokakları sular altında bıraktı. Evlerin içi çamurla doldu, mahalle sakinleri tepki gösterdi. Geriş Mahalle Muhtarı Hayrullah Kayacan, mahalle içerisindeki 700 metrelik bir alanda 20 metre aralıklarla hemen her hafta isale hattının patladığını belirterek, şöyle dedi:

\"İki haftada bir, su hattı patlar mı? Onlarca ev ve işyeri su ve çamur içerisinde kalıyor. Bırakın maddi kaybı sinirlerimiz alt üst oldu, vatandaş korkudan sokakta yürüyemez hale geldi. Mahalle halkından dilekçe toplayıp, Kaymakamlığa Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü\'ne (MUSKİ) verdik. Ancak, 1 yılda 700 metrelik hattı yapamadılar. Paraları yoksa söylesinler para toplayıp destek olalım. Yapmaya güçleri yoksa muhtarlığa yetki versinler biz yaptıralım. Bu felakette tedbir almak için ille de birilerinin ölmelerini mi istiyorlar, bekliyorlar, hiçbir müracaattan sonuç alamadık. Artık eylem yapacağız. Belki sesimizi sokakta eylem yaparak duyurabiliriz.\"



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