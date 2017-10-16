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Bodrum'da su isale hattı yine patladı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da farklı zamanlarda birçok kez patlayan su isale hattı, bu kez Geriş Mahallesi'nde patladı

16 Ekim 2017 20:05

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da farklı zamanlarda birçok kez patlayan su isale hattı, bu kez Geriş Mahallesi\'nde patladı. Tadilat çalışmalarına başlayan ekipler, mahalleye gelen hattaki suyu kesti.
Bodrum\'da bir yıl içerisinde sık sık patlayarak ev, işyeri ve caddeleri sular altında bırakan su isale hattı, bu kez Geriş Mahallesi\'nde sıkıntı dolu onlar yaşattı. Öğle saatlerinde patlayan su isale hattı yüzünden, Geriş Caddesi\'nde sekiz ev ve işyeri sular altında kaldı. Mahalle sakinleri, yaşadıklarına tepki gösterdi. Tadilat çalışmalarına başlayan ekipler, mahalleye gelen hattaki suyu kesti. Caddenin ortasında oluşan çukur ise şaşkınlık yaratırken, trafik kontrollü sağlanabildi.
MUHTAR İSYAN ETTİ
Geriş Mahalle Muhtarı Hayrullah Kayacan, mahalledeki 700 metrelik bir alanda 20 metre aralıklarla hemen her hafta isale hattının patladığını belirterek, \"İsale hattı patlamadığı haftalar, vanaları mı kapattılar, diye endişeye kapılıyoruz. Her hafta su hattı patlar mı? Onlarca ev ve işyeri, su ve çamur içerisinde kalıyor. Bırakın maddi kaybı, sinirlerimiz alt üst oldu. Vatandaş, korkudan sokakta yürüyemez hale geldi. Mahalle halkından dilekçe toplayıp, Kaymakamlığa ve MUSKİ\'ye verdik. Ancak bir yılda 700 metrelik hattı yapamadılar. Paraları yoksa söylesinler, para toplayıp destek olalım. Yapmaya güçleri yoksa muhtarlığa yetki versinler muhtarlık olarak biz yaptıralım. Bu felakette tedbir almak için illaki birilerinin ölmelerini mi istiyorlar, bekliyorlar\" dedi.

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