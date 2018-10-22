Bodrum'da sığınmacıları taşıyan tekne battı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında batan fiber teknedeki 34 sığınmacının 2'si hastanede hayatını kaybetti, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Gümbet sahili civarında denizden yükselen "imdat" seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacıları taşıdığı belirtilen yaklaşık 6 metrelik "Ela" isimli tekne tamamen sulara gömüldü. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri deniz yüzeyinde yardım bekleyenleri botlara alarak, karada hazır ambulanslara aktardı.

Civardaki vatandaşlar da sığınmacıların kurtarılmasına yardım etti.

Ayrıca, sulara gömülen tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarıldı. Dalgıç timlerinin desteğiyle kıyıya çekilen tekne, sahile getirilen bir iş makinesi yardımıyla iskeleye bağlandı. Sahil Güvenlik ve polis ekipleri teknede inceleme yaptı. Ayrıca olayla ilgili çok yönlü soruşturma yürüten polis ekiplerinin, 4 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

"2 çocuk hastanede hayatını kaybetti"

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"22 Ekim 2018 tarihinde saat 05.47'de, Muğla ili Bodrum ilçesi Gümbet önlerinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknenin sahile yaklaşık 50 metre mesafede battığı ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasını müteakip görevlendirilen 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde; 17 düzensiz göçmen denizden sağ olarak kurtarılmış ve 3 düzensiz göçmen karada sağ olarak alınmıştır. Bahse konu olay kapsamında kendi imkanları ile sahile çıkan 14 düzensiz göçmen ise Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından alınmıştır. Kazazede toplam 34 düzensiz göçmenden, hastaneye sevk edilen ve hayati tehlikesi bulunan 2 çocuk göçmenin kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiği öğrenilmiştir. Denizde kayıp düzensiz göçmen olabileceği ihtimali kapsamında arama kurtarma faaliyetine halen devam edilmektedir."