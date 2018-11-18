Bodrum'da sel felaketi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cumartesi sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Özellikle yüksek kesimlerden inen sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar dereye dönerken onlarca ev ve iş yerini su bastı. Aşırı yağıştan korunmak için bindikleri araçlarıyla birlikte denize sürüklenen iki balıkçı ise son anda kurtarıldı. Sel sularının sürüklediği onlarca araç zarar gördü.



Özellikle bugün sabaha karşı etkili olan sağanak yağmur ortalığı savaş alanına çevirdi. Yüksek kesimlerden inen yağmur sularının önüne katıp getirdiği çöp ve kaya parçaları nedeniyle dolan rögarlar taştı. Atatürk, Artemis, Neyzen Tevfik, Mümtaz Ataman, Üçkuyular, Cevat Şakir caddeleri ile bazı ara sokaklar sel suları nedeniyle adeta dereye döndü. Onlarca ev ve iş yerlerini su bastı. Torba Mevkisi'nde balık tutmakta olan Recep Koç ve Cemile Demirtaş aşırı yağıştan korunmak için araçlarına bindikleri sırada gelen sel sularıyla birlikte denize sürüklendi. Kendi imkanlarıyla araçlarının üzerine çıkmayı başaran balıkçıları kurtarmak için bölgeye 2 sahil güvenlik botu, bir dalış timi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Koç ve Demirtaş, denizde başka kimsenin olmadığını ifade etti. Ayrıca denize sürüklendiği belirlenen 3 otomobil daha sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından sabitlenip, sahiplerine bilgi verildi.

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Sel sularına kapılıp sürüklenen çok sayıda araçta da maddi hasar meydana geldi. Son 24 saatte metrekareye 200 kilogram yağışın düştüğü ilçede, belediye ekipleri suyla dolan cadde ve sokaklarda tahliye ve temizlik çalışmalarına devam ederken, vatandaşlarda ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalışıyor. (DHA)