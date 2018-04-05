T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bodrum'da şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı 15 bin imza

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından CHP Genel Merkezi ile ilgili bakanlıklara iletilmek üzere, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için düzenlenen imza kampanyası tamamlandı

05 Nisan 2018 19:25

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından CHP Genel Merkezi ile ilgili bakanlıklara iletilmek üzere, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için düzenlenen imza kampanyası tamamlandı. Bodrum\'un mahalleleri ve pazar yerlerinde kurulan stantlarda, 15 bini aşkın imza toplandı.
CHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı başlatılan kampanyayla ilgili parti binasında basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu ve partililer katıldı. Açıklamayı yapan Başkan Seymen, \"Bir taraftan \'yerli ve milli\' olmaktan bahsederken, diğer yanda yerli ve milli ne varsa elden çıkarılmakta. Ülkemizde özelleştirmelerin sonucu, verim, katma değer, vergi geliri, yeni yatırımlar açısından olumlu gelişme olmadığı, hele hele istihdam yönünden çok fazla düşüşler olduğu görülmektedir. Pek çok kurum ve sanayi tesisi özelleştirilmelerin ardından verimsiz diyerek kapatılmakta, arsalarına alışveriş mağazaları yapılmakta, iktidar yandaşlarına peşkeş çekilmektedir. Özelleştirmenin en net sonuçları işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk olarak yaşanıyor. Çiftçimiz üretimin dışına itilmekte, kentlere göç ettirilerek yeni yoksullar yaratılmaktadır. 16 yıllık AKP iktidarında, ülkemiz tarımsal üretimiyle kendine yetebilecek bir ülke iken yapılan bu politikalarla dışarıdan başta tahıl, et ve hatta saman ithal edilen bir ülke durumuna getirilmiştir\" dedi.
NİŞASTA BAZLI ŞEKERİN ZARARLARINI ANLATTI
Seymen, şekerin bir marketten satın alınabilen basit bir gıda ürünü gibi görünmesine rağmen, arka planında pancar tarımı ile geçinen yaklaşık 10 milyon insana iş ve ekmek kapısı olan ve 250 bin çiftçiye yerinde üretim imkânı sağlayan bir gıda olduğuna dikkat çekti. Seymen, \"Nişasta bazlı şeker başta obeziteye yol açarak ciddi sağlık sorunları çıkarmaktadır. Nişasta bazlı şeker gelişmiş ülkelerde toplam şeker üretiminin yüzde 1-2 kadardır\" dedi. Seymen, 9 Nisan Pazartesi günü CHP Genel Merkezi\'ne gideceğini belirterek, imzaları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu\'na teslim edeceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nilüfer DEMİRBODRUM Muğla DHA CUMHURİYET Halk Partisi CHP BodrumBaşkanlığıCHP Genel MerkeziBodrumCHP BodrumAçıklamaya CHPBaşkanı Recai Seymen Kadın Kolları Başkanı EmelAçıklamayıBaşkan SeymenPekAKPNİŞASTA BAZLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24