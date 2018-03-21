Bodrum'da şeftali ağaçları çiçek açtı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince, şeftali ağaçları çiçek açtı, ortaya eşsiz manzara çıktı.

Bodrum\'da hava sıcaklığı 3 haftadır 18-23 derece arasında seyredince Mumcular Mahallesi\'ndeki Kara Ova\'daki şeftali ağaçları çiçek açtı. Açan ağaçlar, ortaya pembe ve leylak renklerinin hakim olduğu, eşsiz bir manzara çıkardı. Şeftali bahçeleri, bu görüntüsüyle tabloları anımsattı. Görenler durup, uzun süre bu güzelliği izledi. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar da fotoğraf çekti.



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