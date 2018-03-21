T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bodrum'da şeftali ağaçları çiçek açtı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince, şeftali ağaçları çiçek açtı, ortaya eşsiz manzara çıktı

21 Mart 2018 12:27

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince, şeftali ağaçları çiçek açtı, ortaya eşsiz manzara çıktı.
Bodrum\'da hava sıcaklığı 3 haftadır 18-23 derece arasında seyredince Mumcular Mahallesi\'ndeki Kara Ova\'daki şeftali ağaçları çiçek açtı. Açan ağaçlar, ortaya pembe ve leylak renklerinin hakim olduğu, eşsiz bir manzara çıkardı. Şeftali bahçeleri, bu görüntüsüyle tabloları anımsattı. Görenler durup, uzun süre bu güzelliği izledi. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar da fotoğraf çekti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUM Muğla DHA BODRUMBodrumMahallesi Kara OvaAçanGörenlerAmatörFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24