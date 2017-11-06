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Bodrum'da, sara hastasının denizde cesedi bulundu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde balık tutmak için sahile giden sara hastası Gökhan Gürkan'in denizde cesedi bulundu

06 Kasım 2017 02:26

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde balık tutmak için sahile giden sara hastası Gökhan Gürkan\'in denizde cesedi bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Yalıkavak Mahallesi\'nde meydana geldi. Sara hastası olan Gökhan Gürkan, balık tutmak için gittiği Yalıkavak İskelesi\'nden iddiaya göre denize düştü. Gürkan\'ın cesedi, iskeledeki bir balıkçının kayığına çarpması sonucu fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ekipleri tarafından Gürkan\'ın cesedi, denizden çıkarıldı.
Gökhan Gürkan\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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