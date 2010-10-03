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BODRUM'DA SAHTE PARA OPERASYONU BODRUM (A.A)

03 Ekim 2010 17:46

-BODRUM'DA SAHTE PARA OPERASYONU BODRUM (A.A) - 03.10.2010 - Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bodrum'un Turgutreis beldesinde düzenlenen operasyonda, sahte 152 bin dolar ele geçirildi. 1'i kamu görevlisi 6 kişi gözaltına alındı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ve yaklaşık 1 ay süren çalışmanın ardından Bodrum'un Turgutreis beldesinde 4 farklı noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, ellerindeki sahte 152 bin doları piyasaya sürmeye çalıştıkları öne sürülen 1'i kamu görevlisi 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan D.P, A.Ç, H.K (Kamu görevlisi), Ü.Y, S.Y. ve Ö.Ö'nün ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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