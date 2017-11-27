Bodrum'da sağanak; evleri su bastı

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, öğle saatlerinde başlayıp, aralıklarla devam eden sağanak, bazı evlerde su baskınlarına neden oldu.

Bodrum\'da etkili olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla süren yağış, Bitez Atatürk Caddesi, Ortakent-Yahşi Yalısı\'ndaki derelerin taşmasına yol açtı. Turgutreis, Yalıçiftlik ve Yalıkavak mahallelerinde ise dere taşkınları nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Evlerine dönmeye çalışan Bodrumlular, su birikintisi nedeniyle yollarda güçlükle ilerledi. Bitez ile çarşı merkezindeki bazı caddeler, göle döndü. İtfaiye ekipleri, tıkanan rögarların ve dere yataklarının açılması için çalışma başlattı.

​Şiddetli yağışın etkisini yarın akşama kadar sürdüreceği, çarşamba gününden itibaren de etkisini yitireceği belirtildi.

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