Bodrum'da 'Şafak' operasyonu

T24-

Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bodrum'un Turgutreis beldesinde düzenlenen operasyonda, ihaleye fesat karıştırmak, imar kanununa muhalefet, zimmet, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, haksız mal edinmek ve kaçırmak iddiasıyla gözaltına alınanların sayısının 49'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinatörlüğünde Eylül 2009 tarihinden itibaren başlatılan çalışmalar kapsamında, bugün sabah 07.00'den itibaren Muğla il merkezi, Bodrum ve Milas ilçeleri ile İzmir'de 51 adreste eş zamanlı yapılan operasyon sonucu, 13'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 49 şüpheli gözaltına alınmıştır.



Soruşturma sürecinde, söz konusu suçlara ilişkin Turgutreis Belediye Başkanlığına ait

2000-2009 yıllarını kapsayan bir takım ihale ve imar dosyalarına el konularak bilirkişilerce incelemesi yapılmış, birtakım bilgisayarlara el konularak ekspertiz raporları düzenlenmiştir."

Açıklamada ayrıca, soruşturmanın Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı sorumluluğunda devam ettiği bildirildi.



Bu arada, operasyon kapsamında gözaltına alınan 49 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.