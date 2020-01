Bodrum'da otel çalışanına 'Hero' gözaltısı (3)

HERO TİŞÖRTÜ\'NÜN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde bugün akşam saatlerinde HERO yazılı tişört giydiği için bir otelde göz altına alınan Ömer Can K., yaklaşık 4 saat süren sorgulamasının ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü terörle Mücadele Gurup Amirliği\'ne getirilen Ömer Can K.\'nin emniyete gelen yakınlarının basın mensuplarına sert sözlerle saldırdığı görüldü. Bazı gazetecilerin makinaları alınmak istendi, araçları tekmelenip, tehdit edildi. Ömer Can K\'nin ifadesinde \"Bu tişörte bilerek giydim spor eğitmenliği ve vücut geliştirme çalışıyorum, eskiden beri odamda olan bir tişörttü, suç olduğunu bilmeden giydim, tişört ile dolaşıp otele girdikten sonra bazıları bunun suç olduğunu söyledi, değiştirmeye gidecekken polisler geldi beni gözaltına aldı. Benim FETÖ gibi veya başka bir terör örgütü ile hiç işim olmadı, o gibi örgütlerle bağlantımda olmadı, Suç olduğunu bilseydim giymezdim, üzgünüm\" dediği öğrenildi.

Ömer Can K., İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilerek parmak izi alındı ardından evraklarının yarın adliyeye götürüleceği belirtilerek serbest bırakıldı. Ömer Can K. çıkışta yakınlarına sarıldı açıklama yapmak istemediğini belirterek ayrıldı.

Yaşar ANTER- Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)