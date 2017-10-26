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Bodrum'da otel çalışanına 'Hero' gözaltısı 

Yaşar ANTER- Nilüfer DEMİR/BODRUM, (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki bir otel personeli, 'Hero' yazılı tişört giydiği gerekçesiyle gözaltına alındı

26 Ekim 2017 22:14

Yaşar ANTER- Nilüfer DEMİR/BODRUM, (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki bir otel personeli, \'Hero\' yazılı tişört giydiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a suikast girişimi davası sırasında sanıklardan birinin İngilizce\'de \'kahraman\' anlamına gelen \'Hero\' yazılı tişört giymesiyle başlayan süreçte, aynı tişörtten giyen onlarca kişi gözaltına alındı. Son olarak Gümbet Mahallesindeki bir otelde çalışan kişinin \'Hero\' yazan tişört giydiği bilgisine ulaşan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, harekete geçti. Otel resepsiyonunda bulunan şüpheli, üstündeki tişörtle birlikte gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin ismi açıklanmadı.

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