Bodrum'da ot şenliği

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen çamlık ot şenliğinde, yörenin otları ve bunlardan yapılan yemekler ile yöresel gıdalar tanıtıldı.

Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Çamlık Mahalle Muhtarlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çamlık Ot Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. \'Tat, tanı, doğada bırak\' sloganıyla düzenlenen şenlikte; komşu Milas ilçesinin mahallelilerinden de gelenlerin aralarında bulunduğu yaklaşık 150 üretici, tezgah açtı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz\'ın açılış konuşmasıyla başlayan şenliğe; Çamlık Muhtarı Mehmet Kahraman, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen ve yaklaşık bin 600 Bodrumlu katıldı. Çamlık\'taki Atatürk Meydanı\'nda kurulan stantlarda yörenin otlarından şevketi bostan, kenker, tilkicik, kargıcık, kuzugöbeği, kuzukulağı, tilkişen, semizotu, soğan, sarımsak, dalan, ısırgan, dere otu, turp otu, acı ot, baldıran, bambul, dağ marulu, deniz börülcesi, gelincik, hindiba, kara hardal, kaz ayağı, ebegümeci gibi ürünler satışa sunuldu. Otlardan yapılan börek, dolma, gözlemelerde şenliğe katılanlara ikram edildi.

​Şenlikte Yaraş Mahallesi kadınları tiyatro gösterisi sergiledi. Yemek yarışmaları düzenlendi, genç kızlar dokumalardan oluşan kıyafet defilesi gerçekleştirdi. Yöresel ürünlerin korunmasına yönelik söyleşiler yapıldı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ise önümüzdeki günlerde Bodrum\'da iki ayrı ot şenliği daha düzenleneceğini ve Bodrum\'un yöresel lezzetlerinin sadece Türkiye\'ye değil tüm dünyaya tanıtılacağını söyledi.

HEM YEMEĞİ HEM ŞİFASI VAR

Yörenin 30 çeşit otu ile onlarca çeşit yemek salata ve börek yapıldığını belirten evli, 2 çocuk ve 3 torunu bulunan Furu Kırman (58), \"Çocukluğumuzdan beri bu otlarla büyüdük. Annelerimizden, yemeklerini öğrendik. Şimdi çocuklarımıza, torunlarımıza öğretiyoruz. Otlarımızın onlarca yemeğinin yanı sıra mide, bağırsak, tansiyon hastalıklarına iyi gelen şurupları ve kaynatılınca içilen suları da vardır. Hem yemek, hem de şifa yerine kullanılır otlarımız\" dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Hatice Kahraman (19), yörenin otlarını toplayıp, tezgah açtı. Otları tanıtan Kahraman, \"Her derde şifa otlarımızla beslenen büyüklerimiz uzun yaşıyorlar. Bu otlar bize, ninelerimizden kalma. Çamlık Mahallemizde nereye gitseniz, doğada onlarca ot çeşidini bulabilirsiniz\" dedi.

\'TURİZM TARIM İLE MUTLAKA DESTEKLENMELİ\'

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise, \"Her ne kadar Muğla ilinde turizm ön planda görünen sektör olarak bilinse de asıl önemli olan turisti yöresel lezzetlerle doğal gıdalarla tanıştırmaktır. Allah Bodrum\'a her güzelliği, doğallığı vermiş. Bu nedenle ilçemize gelen turist, önce konaklayacağı yerin rahatlığını, ardından yiyeceği yemeğin kalitesini ve doğallığını arar. Bu nedenle kırsal kalkınmaya yöremizin doğal ürünlerini korumaya ve tanıtmaya gelen yerli ve yabancı konuklara sunmaya özen göstermeliyiz. Tarım ve turizmin en iyi birlikte götürülebileceği, il ve ilçelerde yaşıyoruz, bunu başarabiliriz\" dedi.

