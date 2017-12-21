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Bodrum'da okçuluğu öğreniyorlar

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da 15 kişilik bir öğrenci grubu, ata sporu olan okçuluğu öğrenmeye başladı

21 Aralık 2017 12:25

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da 15 kişilik bir öğrenci grubu, ata sporu olan okçuluğu öğrenmeye başladı.
Bodrum\'da teknisyen ve ikinci kademe antrenör olan Hüseyin Kalcı tarafından oluşturulan okçuluk grubu, yaklaşık 5.5 aydır çalışmalar yapıyor. Herhangi bir kulüp adına yapılmayan 7-18 yaş arası 5 kız ve 10 erkeğin katıldığı çalışmalarda her sporcu ferdi olarak çalışıyor. Modern okçuluk, olimpik yay ve makaralı yay branşlarında çalışmalar yaptıklarını belirten antrenör Hüseyin Kalcı, \"Bodrum\'da okçuluk ile ilgili çalışma olmadığını ve bu spora ilgi duyan çocukların bulunduğunu öğrendik. Bir arkadaşımızın talebi ile gençlerimize bu sporu öğretmeye karar verdik. Herhangi bir kulübümüz yok, çocuklar ferdi sporcu olarak çalışıyor. Tüm çocuklarımıza ve gençlerimize bu sporu tanıtmak ve bu güzel spor ile kaynaşmalarını sağlamak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz bu. Daha sonra ise Türkiye şampiyonu çıkarmak istiyoruz. Tabii bu gençlerimiz arasından Avrupa ve dünya şampiyonu da çıkarsa bizim ve Bodrum için büyük bir gurur kaynağı olur\" dedi.

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