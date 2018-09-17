Bodrum'da mülteci teknesi battı: 2 ölü 1 kayıp

Bodrum'da mültecileri taşıyan fiber bir tekne battı. 16 kişi kurtarıldı, 2 ölü, 1 kayıp var.

Bodrum’un Bağlar Koyu’ndan denize açılan mültecileri taşıyan fiber tekne, su alıp battı. Suya düşen mültecilerin seslerini duyan, bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri, 15’i Irak, 1’i Suriye uyruklu toplam 16 kişiyi kurtardı.

10 kişilik teknede 19 kişinin bulunduğu, 3 mültecinin kayıp olduğunu göçmenlerin ifadesinden öğrenen sahil güvenlik ekipleri, denizde arama kurtarma çalışması başlattı. Başlatılan çalışmada 2 kadının cesedi bulundu. Bir kişiyi ise denizde arama çalışmaları sürüyor.

