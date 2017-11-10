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Bodrum'da liseliler Atatürk'ü andı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da bir araya gelen Türkiye Liseliler Birliği (TLB) İlçe Temsilciliği üyeleri, Ulu Önder Atatürk'ü 79

10 Kasım 2017 22:37

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da bir araya gelen Türkiye Liseliler Birliği (TLB) İlçe Temsilciliği üyeleri, Ulu Önder Atatürk\'ü 79. ölüm yıldönümünde andı.
TLB Bodrum Temsilciliği üyeleri, Bodrum Belediye Meydanı\'nda bir araya geldi. TLB\'liler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü, ölümünün 79. yıldönümünde düzenledikleri basın açıklaması ile andı. Meydanda \'Atatürk yaşıyor, Türkiye savaşıyor\' yazılı pankart açan gençler, \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' ve \'10 Kasım yas değil, mücadele günüdür\' sloganları attı.
Grup adına basın açıklamasını yapan TLB Bodrum Sorumlusu Yağız Coşkun, \"Türkiye\'miz kritik günlerden, kısacası ateşten günlerden geçmektedir. Uzunca bir süredir ekonomik, askeri ve siyasi olarak büyük savaşların içerisindeyiz. Türk gençliğinin temsilcileri olarak ülkemizin sorunlarını tespit ediyoruz ve buradan ilan ediyoruz. ABD, piyon olarak kullandığı terör örgütleri aracılığıyla Türkiye\'nin toprak bütünlüğünü ve huzurunu alenen tehdit ediyor. Devletimizi yönetenler ise milletçe topyekûn mücadeleye ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde milli birliğimizi bölecek girişimlerde bulunuyor. Milli eğitimi, gayrı milli hale getirecek müfredat değişikliklerinde bulunuyor ve Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürüyor. İşte bu koşullarda \'Ya İstiklal ya ölüm\' parolasına sahip olanlar bu sorunları aşabilir. İşte bu koşullarda, Atatürk\'ün Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliği Ata\'mızın ilke ve devrimleri ile Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağının bilincine vararak bu sorunları aşabilir. Türkiye\'yi bölme girişimlerine karşı, vatan bütünlüğümüz ve istiklalimiz için başta ABD olmak üzere Türkiye düşmanlarına geçit vermeyeceğiz ve onların balonlarını her zaman, her yerde patlatacağız\" dedi.
TLB üyesi yaklaşık 40 liseli genç, açıklamanın ardından Atatürk\'ün Gençliğe Hitabesi\'ni okudu. Ardından grup, açıklamayı sonlandırarak dağıldı.

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