Bodrum'da lisede yangın

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da bir lisede sabah saatlerinde rehber öğretmen odasında klimadaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Bodrum\'un Konacık Mahallesi\'ndeki Bodrum Anadolu Lisesi\'nde, bugün saat 11.00 sıralarında, ikinci katta bir süredir kullanılmayan rehber öğretmen odasında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, klimadaki arızadan kaynaklanan yangın, koridorda yükselen dumanlar sayesinde fark edildi. Derste olan öğrenciler, tedbir amacıyla dışarı çıkarılırken, yangın itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Kısa süreli panik yaşanan yangında, rehber öğretmen odasında hasar meydana geldi. Yangının söndürülmesinin ardından okulda eğitim öğretime ara verildi.