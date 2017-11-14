Bodrum'da kıyı alanları ihalesine tepkiler sürüyor

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, 17 kıyı alanının kullanım haklarının Mal Müdürlüğü tarafından 30 yıllığına kiralanmak istenmesine tepkiler sürüyor. İhale sürecini takip etmek için bir grup gönüllü, Bodrum Kaymakamlığı önüne toplanırken, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muğla ve Bodrum İlçe Teşkilatı üyeleri de ihalenin iptali için kaymakamlığa dilekçe verdi.

Bodrum Yarımadası\'ndaki 17 kıyı alanının kullanım haklarının Mal Müdürlüğü tarafından 30 yıllığına kiralanmasına tepki göstermek amacıyla geçen hafta Bodrum Kaymakamlığı önüne gelerek dilekçe veren vatandaşlar, bugün de ihale sürecini takip etti. HDP Muğla ve Bodrum İlçe Teşkilatı üyeleri de kaymakamlık önüne gelerek bireysel olarak, ihalelerin iptali için dilekçe verdi. Kaymakamlık önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, toplanan kalabalık, plajların kiralanmak istenmesinde kamu yararı olmadığını, tamamen birilerine rant sağlanmak istendiğini ileri sürdü.

HDP Muğla İl Teşkilatı Eş Başkanı Fatoş Alp, Milli Emlak Müdürlüğü\'ne iletilmesi için kaymakamlığa dilekçelerini vermelerinin ardından yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

\"Muğla\'nın Bodrum ilçesinde toplam 17 kıyı alanının kullanım haklarının 30 yıl süreyle devri için Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü\'nce ihaleye çıkarıldığını yerel medyadan öğrendik. Bu ihaleler kapsamında iskele yapımı ve dolgu alanları oluşturulması yer almakta olup, uygulamada zaten kıyılar Anayasa\'ya, yasalara, yönetmeliklere aykırı olarak bu şekilde tahrip edilmiş, büyük otellerce fiili durum yaratılarak halkın kullanımı engellenmiştir. Nerdeyse Bodrum Yarımadası\'nda halkın kullanımına açık, ücretsiz, temiz ve sağlıklı bir sahil şeridi kalmamıştır. Sahillerin şirketlere uzun sürelerle devri veya kiralanması Bodrum ahalisinde infiale yol açmıştır.\"

Yapılacak ihalelerin Anayasa\'daki ilgili mevzuata aykırı olduğunu vurgulayan Alp, \"Bu ihaleler sonucunda kıyılar ticarethaneye dönüşerek rant kapısı haline gelecek, kıyı ve deniz ekosistemini geri dönülmez şekilde yıkıma uğrayacaktır. Kıyılar deniz canlılarının barınma ve beslenme alanlarıdır. Ayrıca halkın erişimine açık, hiçbir kurum kişi tarafından halkın erişiminin engellenemeyeceği kamusal alanlardır. Kamu yararı kıyı ekosisteminin korunması ile sağlanabilir. Bu nedenle kıyılarda, yasaya bağlı kalınmayıp, yönetmelik gereği uygulanacak değişiklikler ise kıyı ekosistemini bozmayacak zorunlu müdahaleler olabilir. Partimizin ilkeleri, kamusal yararın ve ekosistemleri korunmasını, doğal alanların sermaye birikimine edilmemesini öncelemektedir. 14, 15 ve 16 Kasım tarihlerinde yapılacak ihaleler iptal edilmezse, dava açma hakkımızın saklı olduğunu talep ediyoruz\" dedi.

\'YARGI YOLUYLA İPTALİNE ÇALIŞACAĞIZ\'

Gündoğan Mahallesi sakinleri adına açıklama yapan Sezai Tiyaoğlu (53) da şöyle dedi:

\"Geçen haftaki görüşmemizde Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri sadece iskele yapımı için izin verdiklerini söyledi. Fakat öyle enteresan bir olay ki her iki tarafta da iskele var, 408 metrekare alanda denizde yapılacak olan iskele zaten orayı kaplıyor ve yüzme alanı da kalmıyor. Yani onlar denize iskele yapmaya izin verseler dahi, yüzmeye alan kalmadığı için kumsalın bir önemi kalmıyor. Onun için biz İdare Mahkemesi\'ne geçen hafta iptali için başvurduk. Bundan sonra da davamız devam edecektir. Bugün de ihaleleri takip etmek için geldik. İhaleler o kadar dilekçeye ve basın açıklamasına rağmen iptal edilmedi. Biz de bundan sonra yargı yoluyla iptal ettirmeye çalışacağız. Gündoğan Mahallesi\'nde 5, Bodrum genelinde ise kiraya verilecek 17 yer olduğunu biliyoruz.\"



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