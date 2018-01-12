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Bodrum'da kayıp iş adamının eski ortağı intihara kalkıştı

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kafeterya işletmecisi M

12 Ocak 2018 17:48

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, kafeterya işletmecisi M.Ö. (40), evinde tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Baygın halde bulunan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan M.Ö.\'nün, 6 gündür kayıp olan işadamı Ali Özdemir\'in (46) eski ortağı olduğu öğrenildi.
Bodrum\'un Bitez Mahallesi\'ndeki bir kafeteryanın işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası M.Ö., dün akşam saatlerinde evinde tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Eşi T.Ö. tarafından yarı baygın halde bulunan M.Ö., ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'e kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. M.Ö.\'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
M.Ö.\'nün, Bodrum\'daki Gumsal Beach Club\'ın işletmeciliğini yapan ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi, 6 gündür kayıp olan işadamı Ali Özdemir\'in eski ortağı olduğu belirtildi.

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