Bodrum'da katı atık depolama alanında yine yangın

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, önceden de birçok kez yangının çıktığı katı atık depolama alanında yine yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın hakim olduğu bölgede, alevlerin ormana sıçramaması için yoğun çabanın sarf edilirken, gökyüzü siyaha büründü.

Yokuşbaşı Mahallesi\'ndeki katı atık depolama merkezinde, bugün saat 16.00\'da, gaz sıkışması ve metan gazının patlaması nedeniyle yine yangın çıktı. Bodrum Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ile Bodrum Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın, şiddetli rüzgar yüzünden hızla yayıldı. Pedasa ormanlarına sıçrayan alevlere orman ekiplerinin anında müdahalesiyle orman yangının önüne geçildi. Katı atık depolama alanındaki söndürme çalışmaları sürüyor.

\'BU KADER OLMAMALI\'

Bodrum\'da 20 yıldır üç yıldızlı bir otelin işletmeciliğini yapan evli ve iki çocuk babası 56 yaşındaki Hamit Kılıç, \"Yıllardır Bodrum\'un bu sorununu ne belediyeler ne yerel yönetimler ne de hükümet çözdü. Almaya gelince yılda bir milyarın üzerinde döviz kazandıran bu ilçeyi dumana, pisliğe, çöplüğe çöplükten çıkan zehirli gazlara mahkum ettiler. Bu kader olmamalı. Bunun adı olsa olsa sorumsuzluktur. Bunca yatırımın yapıldığı ülkenin turizmdeki en önemli ilçesine katı atık modern tesisleri yapmak bu kadar zor mu?\" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, yaptığı açıklamada, \"Bodrum tam 40 yıldır bu çileyi çekiyor. Son olarak 2012\'de belediye olarak bir proje yaptık. AB\'den fon da bulduk. Ancak orası olmaz burası yasak diyerek projeyi engellediler. Şu anda da Mumcular Mahallesi\'nde yapmaya başladığımız modern katı atık tesisi de \'ağaç kesiyorlar, tarihi eser çıktı\' denilerek durduruldu. Ne yeşile, ne tarihe karşı saygısızlığımız var. Ancak yasaklamalarla bu iş olmuyor. Gelin yer gösterin dediğimizde ise kimse yer göstermiyor. Bodrum günlerdir karbonmonoksit soluyor, dünya markası olan bir kente bu manzara yakışıyor mu? Sonunda faturayı yine bana kesiyorlar. Oysa ki bu sorun Bodrum\'un Muğla\'nın sorunu olmaktan çıktı, ülke meselesi haline geldi. Devlet, Büyükşehir ve Bodrum ele ele verip bu sorunu acil olarak çözmekten başka çaremiz yok. Bizim üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız\" dedi.



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