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Bodrum'da katı atık depolama alanında yangın

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki katı atık depolama alanında yangın çıktı

27 Ocak 2018 22:10

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki katı atık depolama alanında yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Yokuşbaşı Mahallesi\'ndeki katı atık depolama alanında bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Çöplükte gaz sıkışması nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangının ardından söndürme çalışması başlatıldı. Alev gözükmemesine rağmen çöplüğün çevresini dumanların kapladığı yangına, 2 iş makinesi müdahale etti. Ekipler, zaman zaman duman nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, söndürme için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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