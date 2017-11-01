Bodrum'da kasımda deniz keyfi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da güneşli havayı görünce sahile akın eden birçok kişi, saatlerce yüzdü ve güneşlendi.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derecede olduğu Bodrum\'da, güneşli havayı görenler sahile akın etti. Ortakent- Yahşi Mahallesi\'nde farklı yaş gruplarından birçok kişi denize girdi, güneşlendi ve güzel havanın keyfini çıkardı. Sonbaharda kentte çekilen görüntüler, yaz aylarını hatırlattı. Mayıs ayının başlarında Ankara\'dan tatile gelen emekli doktor, evli ve iki çocuk annesi 65 yaşındaki Gülseren Çakır, \"Aslında iki hafta önce Ankara\'daki evimize dönecektik. Ancak bu güzel havaları bırakıp, Ankara\'daki soğuk havaya dönmek istemedik. O nedenle iki hafta daha Bodrum\'daki yazlığımızda tatilimizi sürdüreceğiz. Hava biraz soğudu ama yine de deniz suyu sıcaklığı güzel\" dedi.



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