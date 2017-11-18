Bodrum'da huzur operasyonu

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, 85 polisle huzur operasyonu düzenlendi.

Bodrum\'da, Hilmi Oran Meydanı, Belediye Meydanı, Değirmenler Bölgesi ve Kumbahçe\'de, eş zamanlı olarak huzur operasyonu gerçekleştirildi. Asayiş ve Trafik Büro Amirliği\'nden 85 polisin görev aldığı denetimlerde yaklaşık 500 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, 85 araç sorgulandı. Denetimlerde aranan 1 kişi gözaltına alındı. 3 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

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