Bodrum'da halk plajında şezlongdan 'ücret talebi' iddiası  

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesine tatile gelen vatandaşlar, bazı işletmelerin halk plajına koydukları şezlongdan para istediklerini söyleyerek, tepki gösterdi.

Kurban Bayramı tatili için yurdun birçok ilinden Bodrum\'a gelenler, bazı işletmelerin uyguladığı yüksek fiyatlardan memnun kalmadı. Sıkıntı yaşayan vatandaşlar, zabıta ve polis ekiplerinden yardım istedi. Sıkıntılı anlar yaşayan vatandaşlardan biri de İzmir\'den Bodrum\'a tatile gelen 42 yaşındaki muhasebeci Oya Öztürk. Öztürk, Kumbahçe Mahallesi\'ndeki halk plajına denize girmeye gitti. Sahildeki şezlonglardan birinin üzerine havlusunu ve eşyalarını koyarak güneşlenen Öztürk, 1 dakika sonra yanına gelen bir lokanta personelinin, iddiaya göre, ücretsiz olmasına karşın kendisinden 50 TL kullanım ücreti istemesi üzerine şaşkınlık yaşadı. O anları anlatan Oya Öztürk, \"Halk plajına gelip, eşyalarımı koyduğum an, bir restoran çalışanı yanıma gelerek 50 TL istedi. Şok oldum. Şezlonga oturmam ve bunun dahilinde bir şeyler yiyip, içmem gerektiğini söyledi. Ben de halk plajı olduğunu, kimseden para alamayacağını söyledim. Bir şeyler yiyip içmem gerektiğini ifade etti. Ardından yemek menüsünü getirip önüme fırlattı. \'Ya parayı ver ya da burayı terk et\' dedi. Sorun yaşanmaması için oradan ayrılıp, 15 metre ilerideki başka bir şezlonga gittim, yattım. Burada o sorunu yaşamadım. Bodrum\' a gelen birçok yerli turistten benzer sorunları duydum. Önlem alınmazsa bayramın ortasında hiç hoş olmayan olaylar yaşanabilir. Durumu belediye zabıtasına aktardım, suç duyurusunda bulundum\" dedi.

Balıkesir\'den eşi 31 yaşındaki Nurhan Cinisli ile birlikte tatile gelen, üniversitede öğretim üyesi 41 yaşındaki Zübeyir Cinisli ise \"İkimizde çalışıyoruz. Buna rağmen zar zor Bodrum\'a tatile gelebildik. Öğle yemeğinde 2 kişi döner, ayran içtik. 57 lira ödedik. Balıkesir\'de olsa aynı yemeği 15- 20TL\'ye yerdiniz. Fiyatlar bayram nedeniyle bize çok normal gelmedi. Esnafın yerel idarenin bunun önüne geçmesi şart. 5 kuruşluk su 4- 5 TL olmaması gerek\" dedi.

Kumbahçe sahilinde bazı şezlongların boş olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sahilden yiyen içenlerden

- Genel ve Detay görüntü

- Oya Öztürk, Nurhan ve Zübeyir Cinisli ile röp.

Haber: Yaşar ANTER-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM, DHA)



