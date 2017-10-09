Bodrum'da güneş yüzünü gösterdi, plajlar doldu

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da hafta sonundaki yağmurlu havanın ardından bugün güneşi gören turistler ve ilçe sakinleri sahile akın etti. Ekim güneşini görenler bol bol denize girip, şezlong ve deniz yataklarına uzanıp, güneşlendi.

Bodrum\'da hafta sonu etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur, bugün yerini güneşli bir havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olarak ölçüldüğü ilçedeki otellerde kalan turistler ve Bodrumlular, Gümbet ve Kumbahçe Plajları\'nı doldurdu. Plajlarda, yazdan kalma renkli manzaralar ortaya çıktı. Kimileri yüzüp, suda birbirleriyle şakalaşırken, kimileri de şezlonglarda sereserpe uzanıp, güneşlendi. Sahilde, çalan müzikler eşliğinde dans edenler de oldu. 6 yaşındaki bir Fransız kız çocuğunun deniz yatağındaki babasını üzerine uzanıp, uyuyakalması ilginç bir görüntü ortaya çıkardı. Günübirlik tekne turlarında da güneşli hava nedeniyle hareketlilik oldu.

Bodrum\'da hava sıcaklığının önümüzdeki hafta sonuna kadar 25 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece civarında olacağı, yağmur beklenmediği bildirildi.

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