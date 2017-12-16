Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 11 tutuklama

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM merkezli 3 ilde, yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 11\'i tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Bodrum merkezli olmak üzere İzmir ve Aydın\'da göçmen kaçaklığına yönelik geçen pazartesi günü eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Yunan adalarına geçişi organize ettiği öne sürülen 1\'i kadın 14 kişi, gözaltına alındı. Şebeke liderinin gözaltına alınanlar arasında bulunan Yunanistan uyruklu V.G. olduğu belirtildi. Şebekenin geçen aylarda kentten yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan; ancak Türk güvenlik güçlerince yakalanan FETÖ üyelerinin geçişini de organize ettiğinin belirlendiği kaydedildi. Emniyet\'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.G.\'nin de aralarında yer aldığı toplam 11 kişi tutuklandı. 3 kişi ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suriye uyruklu 1 kişinin arandığı belirtildi.

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