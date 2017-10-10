Bodrum'da Gar saldırısında ölen 102 kişi anıldı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyeleri, iki yıl önce Ankara\'da yapılması planlanan miting öncesi Gar Kavşağı\'nda düzenlenen bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenleri andı.

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından Bodrum\'un Ortakent Mahallesi\'ndeki Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği\'nde, Ankara Garı\'nda 102 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015\'teki bombalı saldırının ikinci yıldönümünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, TMMOB üyesi odaların temsilcileri katıldı.

Basın açıklamasını TMMOB Bodrum İKK Sekreteri Şahabettin Doğan okudu. Doğan, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, \"Katliamın tüm sorumluları yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi, yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz\" dedi.



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