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Bodrum'da faciayla ilgili 4 Suriyeli gözaltında

8'i çocuk 12 kişinin öldüğü faciayla ilgili, gözaltına alınanlar arasında teknenin kaptanı da bulunuyor

03 Eylül 2015 21:46

Bodrum'da, 2 yaşındaki Aylan Kurdi ve ağabeyi 3 yaşındaki Galip Kurdi'nin de aralarında bulunduğu 8'i çocuk 12 kişinin öldüğü faciayla ilgili, organizatör olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Osman Uras’ın DHA’da yer alan haberine göre, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde 8'i çocuk 12 kişinin öldüğü faciayla ilgili, organizatör olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Biri tekne kaptanı olan şüphelilerin sorgularının sürdüğü, işlemlerinin ardından 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep vermek' ve 'göçmen kaçakçılığı suçlaması'yla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan ekipler; göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucu geçen salı günü Gümbet sahilinde operasyon düzenledi. Kaçakların denize açıldığı bölgede biri Suriyeli O.E. (34), M.A. (41), B.A. (30), İ.C. (39) adlı 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, bugün adliyeye sevk edildi. 

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