Bodrum'da esnaf şikayet etti, 40 Suriyeli Türkmen Aydın'a sürüldü!

Suriye'den Bodrum'a gelip parkta yaşamaya başlayan, 8 ayrı aileye mensup 40 Türkmen, turizm sezonunun başlaması nedeniyle, esnafın ve turizmcilerin şikayeti üzerine kentten gönderildi.

Suriye'nin Halep şehrinden iş bulma umuduyla Bodrum'a gelen, 8 ayrı aileye mensup, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 Türkmen'in 10 gündür bir parkta yaşıyordu ancak turizm sezonunun gelmesi nedeniyle durumdan rahatsız olan esnaf ve turizmcilerden gelen şikayetler üzerine zabıta ekipleri, ikna ettikleri bu Türkmenleri otogardan bir otobüse bindirip, Aydın'ın Söke İlçesi'ne gönderdi.

DHA’da yer alan habere göre, Halep'ten iş bulma umuduyla Türkiye'ye sokulan ve 10 gün önce de Bodrum'a getirilen 8 aile organizatörler tarafından kaderlerine terk edildi. Eş ve çocuklarıyla toplam 40 kişi olan Suriyeli Türkmenler, Bodrum şehir merkezindeki Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki marinanın kıyısındaki bir parka sığındı. Aç, susuz parta yatıp kalkan Suriyeliler'in içler acısı bu durumu görenleri üzerken, bir yandan da "Turizm sezonunda bu manzara Bodrum'a yakışmıyor" dedirtti. Başta turizmciler olmak üzere Bodrumlular, bu görüntüler son verilmesi için bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

‘Çapayı bırakıp elimize silah alarak savaşmamızı istediler’

Suriyeli Türkmenler'den 36 yaşındaki Cabir Cezeri, "Suriye'de çiftçilik yapıyoruz. Başka da bir şey bilmeyiz. Köyümüze gelen gruplar silahlanıp savaşmamızı istediler. Bizler, bugüne kadar hep çapa salladık. Hiç, silah tutmadık. Savaşmayı kardeşin kardeşi öldürmesini kabul etmedik. Mallarımızı yok parasına satıp yurdumuzdan ayrıldık. Organizatörler, 'Bodrum'da tarım işi var' diyerek paralarımızı alıp, bizleri buraya getirdiler. Sonra ise ortadan kayboldular. Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Kimseye bir zararımız yok" dedi.

'Suriyelileri değil turistleri görmek isterim'

Bodrum'un ünlü mekanlarından Küba Bar'ın işletmecisi Bülent Şenol, "Son zamanlarda ilçede turizme yakışmayan görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Parklarda yaşamaya başlayan Suriyeliler'in mağdur olduklarına inanıyoruz. Ancak, bunların arasında her türlü art niyetli kişilerde olabilir. Açıkçası işletmemin önünde Bodrum Limanı'nın hemen yanında Suriyelileri değil turistleri görmek isterim. Eğer ciddi önlemler alınmazsa, zaten pamuk ipliğine bağlı turizm, kontrolsüz göçmenler nedeniyle büyük sıkıntıya girecektir" dedi.

Kardeşini teselli etmeye çalıştı

Esnaf ve turizmcilerden gelen yoğun şikayeti üzerine parklara gelen zabıta ekipleri, Suriyeliler'den parkları terk etmelerini istedi. Zabıta ekipleri, Suriyeliler'e başka şehirlere gitmek istemeleri halinde maddi olarak yardımcı olabileceklerini de belirtti. Bir süre zabıta ekiplerinin kendilerini parktan çıkartmak istemesi üzerine direnen Suriyeliler, daha sonra başka bir şehre gitmeye ikna oldu. Bunun üzerine otogara götürülen Türkmen aileler, Aydın'ın Söke İlçesi'ne gönderildi. Otobüs paralarını kimin verdiği ise merak konusu oldu.