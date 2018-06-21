Bodrum'da eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Bodrum'un Gümbet mahallesinde, bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden Hacer Tülü'nün, ünlü isimlerle çalışan bir ses sanatçısı olduğu belirtildi. Saldırıda, Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş, Onur Sarı, Mehmet Ali Sürensöy ile Hacer Tülü yaralandı. Tülü'nün, ünlü isimlerle çalışan bir ses sanatçısı olduğu ifade edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sürensöy ile Tülü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya karıştığı öne sürülen 4 şüphelinin Manisa'da yakalandığı öğrenildi.