Bodrum'da denizde ölü caretta caretta bulundu

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, denizde caretta caretta türü ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'nden (DEKAMER) gelen bilgi üzerine Ortakent Mahallesi açıklarında suda hareketsiz şekilde duran caretta caretta türü kaplumbağa olduğu bilgisi üzerine, dün akşam saatlerinde harekete geçti. AKUT Bodrum Ekibi\'nin 4 gönüllüsü Ortakent sahilinden denize açılarak, kıyıdan 200 metre açıktaki 20-25 yaşlarında olduğu tahmin edilen, 50 santimetre boyundaki caretta carettaya ulaştı. Sağ arka yüzgecinden oltaya takıldığı ve kabuğunda kırıklar olduğu belirlenen caretta carettanın telef olduğu anlaşıldı. Ölü deniz kaplumbağası, ağ yardımıyla denizden bota alınıp, karaya çıkarıldı. Karada taşıma havuzuna alınan kaplumbağa, DEKAMER yetkililerine teslim edilmek üzere AKUT Bodrum Kürşat Avcı Operasyon Merkezi\'ne götürüldü.

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