Bodrum'da deniz ve güneş keyfi

Yaşar ANTER/BODRUM Muğla), DHA)- BODRUM\'da hafta başında etkili olan soğuk hava, yerini sıcak ve güneşli havaya bıraktı. Güzel havayı değerlendiren ilçe sakinleri ve turistler, kafelerde ve sahilde güneşlenip, denize girdi.

Yaklaşık bir haftadır Bodrum\'da süren soğuk hava nedeniyle evlere kapanan ilçe sakinleri, cumadan itibaren sıcaklıkların artmasıyla dışarı çıktı. Hava sıcaklığının 18 dereceye kadar yükseldiği ilçede yaşayanlar ve turistlerden bazıları kafelerde oturudu, bazıları da sahillerde güneşlenip, denize girdi. Turgutreis Mahallesi Bahçelievler mevkiindeki üç yıldızlı otelde tatillerini geçiren bir grup Alman turist de bol bol güneşlendi, denize girdi. Bazı yerli turistler ise kano üzerinde denizde gezdi.



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