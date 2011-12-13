-Bodrum'da dalış teknesi battı MUĞLA (A.A) - 13.12.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalış teknesi battı. Edinilen bilgiye göre, Neyzen Tevfik caddesi sahiline demirleyen ''Aruna'' isimli dalış teknesi henüz belirlenemeyen bir nedenle suya gömüldü. Dalış eğitimi veren bir firmaya ait, 18 metre uzunluğundaki teknede bulunan eşyalar dalgıçlar yardımıyla karaya çıkartıldı. Yakıtın denize sızmaması için batan teknenin etrafına koruma minderleri çekildi. Tekne sahipleri batan tekneyi denizden çıkartmak için çalışma başlattı. Vatandaşların kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izlediği görüldü.