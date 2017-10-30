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Bodrum'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi

30 Ekim 2017 03:56

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile yürüyüşe katılan gruba, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Ünlü şarkıcı Teoman da, verdiği konserle kutlamalara renk kattı.
Bodrum Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenledi. Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde yapılan yürüyüşe, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, eşi Cihan Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon, ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Salih Kalyon ve binlerce kişi katıldı. Ellerinde meşaleler ve Türk Bayrağı taşıyan vatandaşlar, İzmir Marşı ile 10. Yıl Marşı\'nı söyleyerek yürüdü. Neyzen Tevfik Caddesi\'ndeki Milta Bodrum Marina\'dan başlayarak Belediye Meydanı\'na kadar yürüyen gruba çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, katılımın yoğun olduğu belirterek, \"94 yıllık çınar, hepimizi dallarının altına almış durumda. Bu güzel bayramın böyle coşkulu bir şekilde kutlanmasndan son derece memnunum\" dedi.
Kalabalık, fener alayının ardından ünlü şarkıcı Teoman\'ın Belediye Meydanı\'nda verdiği konserle coştu.

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