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Bodrum'da çıkan yangında 5 hektarlık makilik alan kül oldu

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında, 5 hektarlık makilik alan kül olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı

26 Ekim 2018 02:18

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında, 5 hektarlık makilik alan kül olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Yalıkavak Küdür mevkiindeki makilik alanda, bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor. 

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